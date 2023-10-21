موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره فريق الوحدة مساء اليوم السبت علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويحتل أهلي جدة المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة متساويًا مع النصر بنفس عدد النقاط ، فيما يأتي الوحدة في المركز التاسع برصيد 13نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة والوحدة



وتنطلق مباراة أهلي جدة والوحدة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة ضد الوحدة



وتنقل قناة SSC أحداث مباراة أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين ، وذلك بتعليق كل من مشاري القرني وعائد العصيمي.

وكان أهلي جدة تلقي هزيمة في الجولة الماضية من الدوري السعودي علي يد نظيره فريق الاتحاد بنتيجة (1-0).