المجلس الرئاسي الليبي: نقف مع مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية (شاهد)

أكد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن ما يحدث من استهداف كل من يعيش فى غزة حتى من احتموا فى المستشفيات والكنائس والمساجد فى ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشان مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو توقف العدوان يضع جميع القادة في المنطقة إلى تحد تاريخى، جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.

وشدد "المنفي" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام الدولي، اليوم السبت، على وقوف بلاده مع مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وأعرب المنفي عن الشكر والإمتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الشجاعة والدعوى لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا :"علينا القيام بواجبات الاتجاهات الإنسانية وقيامها المشتركة من أجل الحفاظ على مصداقية وقدرة المجتمع الدولى".

ووواصل المنفي أن :"ما يحدث امام انظرنا من استهداف لما من يعيش في غزة حتي ان احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد في ظل عدم تمكن مجلش الأمن من التوصل لتسوية بشأن مشاريع القرارات والتوافق على صيغ توافقية تؤدي إلى ايقاف العدوان يدعو جميع القادة والحكومات فى المنطقة امام تحدي تاريخي نتيحة تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوي التى توقف ما يجري في قطاع غزة بما يحقق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع انحاء العالم بحيادية ومسئولية والاطمئنان الى أن جميع الدول تحترم وتحفظ مكانة القانون الدولى والإنساني".

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.