"إلغاء حفلاتها والتبرع بأجر الأخيرة".. مي فاروق تتضامن مع القضية الفلسطينية

أعلنت الفنانة مي فاروق، التبرع إلى أهل فلسطين ووقف إحياء الحفلات الغنائية تضامنا مع القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتبت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها قائلة : "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا الي العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الابرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وتابعت : “كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة”.

واختتمت حديثها قائلة : "وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".