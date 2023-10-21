تاريخ المواجهات المباشرة بين ليفربول وايفرتون في الدوري الأنجليزي

يفتتح فريقا ليفربول و ايفرتون مباريات الجولة التاسعة للدوري الأنجليزي بمواجهة ديربي الميرسيسايد التي سيستضيفها ملعب انفيلد رود في تمام الثانية والنصف ظهرا .

يدخل ليفربول المباراة وهو على بعد ثلاث نقاط من توتنهام المتصدر برصيد ١٧ نقطة بعد تعادله في اخر مبارياته امام برايتون على ملعب الاخير امريكان إكسبريس ستاديوم بهدفين لكل فريق بينما سيكون ايفرتون امام مهمة شاقة لتحقيق ثلاث نقاط تساعده على انتشاله من المركز السادس عشر الذي يحتله برصيد سبع نقاط بعد انتصاره في اخر مبارياته امام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على ملعب جوديسون بارك .

اخر مباريات الديربي بين ليفربول وايفرتون جمعتهما الموسم الماضي على ملعب انفيلد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل لاشىء سجلهما محمد صلاح و الهولندي جاكبو .

تاريخ مواجهات ليفربول مع ايفرتون

التقى ليفربول مع ايفرتون اجمالا في ٢٠١ مباراة عبر تاريخهما الطويل مع الكرة الأنجليزية فاز ليفربول في ٨١ مباراة وتعادلا في ٦٧ مباراة بينما فاز ايفرتون في ٥٣ مباراة وسجل ليفربول ٢٨٢ هدفا بينما سجل ايفرتون ٢١٨ هدفا .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب انفيلد رود الخاص بنادي ليفربول فقد كانت ١٠٢ مباراة انتهت ٤٨ مباراة منها بفوز ليفربول بينما تعادل الفريقين في ٣٢ مباراة وفاز ايفرتون في ٢٢ مباراة .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين ليفربول و ايفرتون

٣ مارس ٢٠١٩ ايفرتون - ليفربول : ٠ / ٠

٤ ديسمبر ٢٠١٩ ليفربول - ايفرتون: ٥ / ٢

٥ يناير ٢٠٢٠ ليفربول - ايفرتون : ١ / ٠

٢١ يونيو ٢٠٢٠ ايفرتون - ليفربول: ٠ / ٠

١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ ايفرتون - ليفربول : ٢ / ٢

٢٠ فبراير ٢٠٢١ ليفربول - ايفرتون : ٠ / ٢

١ ديسمبر ٢٠٢١ ايفرتون - ليفربول : ١ / ٤

٢٤ ابريل ٢٠٢٢ ليفربول - ايفرتون : ٢ / ٠

٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ايفرتون - ليفربول: ٠ / ٠

١٣ فبراير ٢٠٢٣ ليفربول - ايفرتون : ٢ / ٠