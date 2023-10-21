حبس متهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته 1980 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض.

اعترف المتهم أثناء مواجهته امام جهات التحقيق بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع.

وفي واقعة أخرى قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة أنهم قاموا بسرقة 10 دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها وأنهم كانوا يرصدون الدراجات النارية، والتخطيط لسرقتها في الوقت المناسب.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة من ضبط تشكيل عصابي تمكن من سرقة كمية من الدراجات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

كواليس إنهاء حياة شاب بطعنة سكين في كرداسة



تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إنهاء حياة شخص وإصابة آخر في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بأسيوط

كشف ضباط مديرية أمن أسيوط، ملابسات ما تقدم به بعض الأهالي لمركز شرطة الفتح، من وقوع شجار وإطلاق نار داخل مجمع قسم الشرطة.