انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية

شهدت منطقة بحري بالإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم، مكون من 3 طوابق، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، فيما أفاد حي الجمرك، بأن العقار صادر له قرار هدم لم ينفذ.

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 18 شارع أبطال الرياضة، وانتقل مسئولي الحي ووحدة التدخل السريع رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

من جانبها، أوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار هدم كلي رقم 112 لسنة 2022، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة المعلقة ورفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة وحركة المرور.

قررت إدارة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ندب لجنة هندسية لمعاينة عقار سقطت منه أجزاء بمحيط الحي بشارع أبطال الرياضة، وذلك بعد سقوط أجزاء منه، دون وقوع أي إصابات أو أي خسائر بشرية في الأرواح، فيما تبدأ اللجنة عملها لمعرفة مدى تأثيره على العقارات المجاورة. ،وتقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعرفة مدى تأثيره على حالة العقارات المجاورة.