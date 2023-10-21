أرتيتا يتغنى بالأرجنتيني بوكتينيو

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي عن المؤثرين في طريق نجوميته لعالم التدريبي والقدوة والمثل الأعلى له.

وقال أن "مثله الأعلى" نظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينوالذي نصحه بعدم دخول معترك التدريب.

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

جاء ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج اليوم السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لعب المدربان جنبا إلى جنب في صفوف باريس سان جيرمان قبل عقدين من الزمن، وقد أشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بعشرة أعوام، كثيرا بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته.

وقال: كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جيرمان (معاراً من برشلونة) وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى ثلاثة أشهر.

وأضاف : بوكيتينو أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني، و اهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في صفوف باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي.

وكشف أرتيتا أيضا بان بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام الانجليزي وباريس سان جيرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب وقال ضاحكاً: نصحني بعدم دخول مجال التدريب، إنه أمر في غاية الصعوبة.

وقال: كنت واثقا منه أنه سيصبح مدرباً، لقد تابعته عن كثب عندما كان لاعباً، كان قائداً فعلياً على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة، لقد كان دائما يقوم بتدريبي.