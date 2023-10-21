"فلسطين".. اسم لمولود جديد من أبناء الشرقية دعماً للقضية الفلسطينية

أطلق شاب من أهالي قرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اسم فلسطين على مولودته الجديدة التي خرجت الخميس الماضي، في خضم الأحداث الجارية في دولة فلسطين والتي خلفت الآلاف الشهداء والمصابين، وذلك دعما منه للقضية الفلسطينية والأهالي البواسل الذين ابرهروا العالم خلال نضالهم المشرف الأخير.

وأوضح أحمد محمد حسين جنح، 32 عاما، والد الطفلة فلسطين، إن لدية اثنان من الأبناء هما: سيلين ٧ سنوات، ومحمد ٤ سنوات، لافتاً إلى إنه متابع جيد للأحداث التي تُجرى في الأراضي الفلسطينية منذ اسبوعين وقت اندلاعها، وإنه قرر مع زوجته التي كانت على وشك الوضع "الولادة" إطلاق اسم "فلسطين" على ابنتهما "المولدة الجديدة" لديهم.

وأشار إلى أن سبب اطلاق اسم فلسطين على طفلته المولودة، هو الدعم الكامل للقضية الفلسطينية التي يراها من أهم القضايا التي تشغل العالم الآن، مؤكدا أن الإخوة الفلسطينيين لهم الحق في الدفاع عن النفس والأرض، وأن الشعوب العربية كلها في صفهم حتى ينصفهم المجتمع الدولي في الحصول على حقوقهم المشروعة.

وذكر بأن موظفي الصحة كانوا في غاية السعادة عندما أخبرهم بنيته في إطلاق اسم فلسطين على مولودته، وقاموا باستخراج شهادة الميلاد فورا بهذا الإسم، مشيرا إلى أنه داعم لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنها ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية من الدواء والطعام لهم.