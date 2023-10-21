استمرار التظاهرات في إيطاليا ضد العدوان على غزة

شهدت عدة مدن إيطالية بين اليوم والامس خاصة في مدينة نابولي والعاصمة روما تظاهرات رافضة للعدوان والحصار المستمر ضد غزة، في العاصمة روما للمرة الثانية خلال اسبوع، رغم هطول الامطار، نظمت الجالية الفلسطينيية والجاليات العربية ومنظمات سلام إيطالية وبعض النقابات العمالية تظاهرة شهدت حضور كبير, لاسيما من قبل الشبان من مختلف الجامعات الإيطالية . كما شاركت في العاصمة روما جمعية الصداقة الإيطالية العربية واتحاد الجاليات العربية .



ورفعت شعارات ضد العدوان الاسرائيلي ومطالبة المجتمع الدولي لمعاقبة اسرائيل كدولة ارتكبت مجازر ضد الانسانية .



وشهدت المساجد امس الجمعة في جميع أنحاء ايطاليا حالة من الانتشار بعد مناشدة النزول إلى الشوارع باسم "غزة الأبية" على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتناول الأئمة في خطبهم ما يحدث في قطاع غزة. كما قرعت في بعض الكنائس في العاصمة روما الاجراس من اجل وقف الحرب ضد غزة الشهيدة .

تظاهرات رافضة للعدوان والحصار المستمر ضد غزة



وتنظم في عدة مدن ايطالية رغم تضييق السلطات وحصر التظاهرات في مناطق بعيدة عن مراكز القرار ندوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



في تظاهرة روما شاركت الحاجة زينب اسماعيل رئيس مجلس أدارة مسجد الهدى التي قالت : "نحن هنا لندين الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة . لقد قتل اكثر من 3700 شهيد بينهم 800 طفلا . نحن هنا لنيقظ الضمير العالمي" . وأضافت:" نحن ما نقوم به هو اقل ما يمكن للشعب الفلسطيني الصامد ، لا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي امام ما يحدث من قتل اطفال كل يوم . منذ 17 سنة الشعب الفلسطيني محاصر . ان الذين يتحدثون عن حقوق الانسان يعاملوننا مثل الحيوانات اين أوروبا ، اين منظمات حقوق الانسان".

مظاهرة روما

وكان قد احتشد عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .