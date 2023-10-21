السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإنجيلية بقصر الدوبارة تبدأ "الصوم والصلاة من أجل الفلسطينيين"

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية

تبدأ كنيسة قصر الدوبارة، التابعة للطائفة القبطية الإنجيلية، غدًا الإثنين، أولى فعاليات فترة الصوم والصلاة من أجل فلسطينيين.

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الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

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"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف


تستمر تلك الفترة حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، داعيين الله أن يسود السلام  بالمنطقة وأن ينتصر صوت الإنسانية الذي تعرض لانتهاك  على أرض غزة من تعدي واضح على الأبرياء وقصف المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس.


ومن المقرر أن تستهل الكنيسة الإنجيلية بمحافظة أسيوط، فترة الصوم والصلاة التي دعا  إليها القس رفيق ثابت، راعي الكنيسة وعدد من الكنائس التابعة للطائفة في محافظات متفرقة بمصر.


لعبت الهيئة القبطية الإنجيلية،  دورًا وطنينًا  في الآونة الأخيرة حيث أسهمت في تقديم  المساعدات وتوفير قوافل طبية ومشاركة الدولة المصرية في توفير سبل المعونات في إغاثة الفلسطنيين.

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