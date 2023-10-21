الإنجيلية بقصر الدوبارة تبدأ "الصوم والصلاة من أجل الفلسطينيين"

تبدأ كنيسة قصر الدوبارة، التابعة للطائفة القبطية الإنجيلية، غدًا الإثنين، أولى فعاليات فترة الصوم والصلاة من أجل فلسطينيين.



تستمر تلك الفترة حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، داعيين الله أن يسود السلام بالمنطقة وأن ينتصر صوت الإنسانية الذي تعرض لانتهاك على أرض غزة من تعدي واضح على الأبرياء وقصف المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس.



ومن المقرر أن تستهل الكنيسة الإنجيلية بمحافظة أسيوط، فترة الصوم والصلاة التي دعا إليها القس رفيق ثابت، راعي الكنيسة وعدد من الكنائس التابعة للطائفة في محافظات متفرقة بمصر.



لعبت الهيئة القبطية الإنجيلية، دورًا وطنينًا في الآونة الأخيرة حيث أسهمت في تقديم المساعدات وتوفير قوافل طبية ومشاركة الدولة المصرية في توفير سبل المعونات في إغاثة الفلسطنيين.