السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس فلسطين للعالم: لن نرحل وسنبقى في أرضنا (شاهد)

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

 ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني محدد.

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هل تنجح قمة القاهرة للسلام في نزع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

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قمة القاهرة للسلام.. الأهداف التي تحملها في أعقاب حرب غزة (تفاصيل)

 وأضاف “عباس” خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت: أننا نؤكد التزامنا بالاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف، مشددًا على أنه يجب على الجميع التحلي بالحكمة والنظر للمستقبل وتحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 ووجه رئيس حكومة فلسطين، رسالة للعالم قائلًا: "أيها السيدات والسادة نحن لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا".

 يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

 وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

 قيادات وزعماء الدول العربية:

 وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

 وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 قمة القاهرة للسلام 2023

 وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. 

 

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