السبت 21 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

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البطريرك اللاتيني بالقدس يقدم نفسه من أجل سلامة الفلسطينيين

كنيسة برفيريوس بغزة
كنيسة برفيريوس بغزة بعد القصف

عبر الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، البطريرك اللاتيني، عن استعداده لتقديم نفسه بديلًا عن الرهائن، وعودة الأمان للفلسطينيين وحقن الدماء ووقف الحرب وإعادة المخطوفين  إلى منازلهم.

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جاءت هذه التصريحات لبطريرك اللاتين في القدس، وعبر عن استعداده تقديم نفسه مقابل عودة الرهائن المحتجزين، وكان هذا الرد على سؤالًا خلال مؤتمر عبر الفيديو مسبق مع الصحفيين في مسقط رأسه بإيطاليا.


وكان رده قائلًا: "أنا مستعد للتبادل، لأي شيء، إذا كان يمكن أن يؤدي إلى الحرية، لإعادة الأطفال إلى ديارهم، هناك استعداد مطلق من جانبي".

يعد البطريرك اللاتيني بالقدس أحد أبرز الشخصيات وأعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية، قام قداسة البابا فرانسيس بترقية بييرباتيستا إلى رتبة كاردينال، يعتبر هو أول كاردينال في التاريخ يتخذ مدينة القدس الفلسطينية مقرًا للبطريركية.


تعتبر  من مسوؤلية البطريرك متابعة الأوضاع للسكان المسيحيين في الأراضي الفلسطينية وكذلك في الأردن وقبرص، وهي المنطقة التي يعيش فيها مايقرب من 300 ألف كاثوليكي.

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