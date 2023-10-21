القبض على 5 متهمين بالتعدى على آخر وإنهاء حياته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، بوفاة نجل شقيقــه (بائع - مقيم بذات العنوان)، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

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وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة.. مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر، أن أجهزة الأمن، تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.