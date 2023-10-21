موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إيريج تين هاج، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب برامول لين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مانشستر يونايتد ضد نظيره شيفيلد مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

موقف مانشستر يونايتد وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد قبل صدام اليوم المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد نقطة وحيده.

يُذكر أن فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز في أولى الجولات على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ثم تلقى الخسارة أمام توتنهام بهدفين دون رد، ثم الفوز على نوتينجهام فورست 3-2، ثم الخسارة أمام آرسنال 1-3، ثم الخسارة أمام برايتون 1-3، ثم الفوز على بيرنلي 1-0، ثم الهزيمة أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، ثم الفوز على برينتفورد 2-1.