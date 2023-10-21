مصادر تكشف لـ "الوفد" تفاصيل فتح معبر رفح وبدء ادخال الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية



قالت مصادر لبوابة الوفد الالكترونيه أن الشاحنات المصرية بدأت تتقدم داخل معبر رفح البري من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني بعد أن اتمت إجراءات لوجيستية وأعمال تنسيق واسعة بين الجانب المصري والفلسطيني والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

واكدت المصادر أنه جاري العمل لإدخال نحو 20 شاحنة من الجانب المصري.ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدات التي سيتم إدخالها في الدفعة الأولى.

وذكرت وكالات انباء دولية بدء تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح تمهيدا لاستلام شحنات المساعدات .

وأشارت المصادر أن سيتم دخول الشاحنات من البوابة المصرية ومن ثم ستقوم لجنة دولية باستلام الشحنات ونقلها في شاحنات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأونروا لنقل المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني.

وكانت جرافات مصرية بدأت أمس بالدخول لمعبر رفح لتمهيد الطريق وإصلاحه ورفع الجدران الاسمنتية حتى يتم للشاحنات المرور عليها .

وتعرض معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة للقصف عدة مرات مما تسبب في تدمير المعبر والطرق المؤدية منه وإليه من الجانب الفلسطيني.