هاني شكري: لدينا خطة لحل أزمة القيد وإبرام صفقات جديدة

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الجديد لديه خطة لحل أزمة القيد وإبرام صفقات جديدة.

وقال هاني شكري في تصريحات تلفزيونية “ لدينا خطة لحل أزمة القيد والصفقات التي سيتم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي، لن أستطيع الكشف عن أي تفاصيل حاليًا ولكن أعد الجمهور بأن أزمة القيد ستنتهي في يناير ”.

وأضاف “نجاح القائمة بالكامل مسؤولية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، والجمهور الزمالك كان يدعمنا طوال الفترة الماضية”.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

الزمالك وسموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت عند تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدروي برصيد 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.