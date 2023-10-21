نشرة أخبار التوك شو.. تظاهرات مصرية دعما لغزة والرئيس الفلسطيني في القاهرة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة التي لجأ إليها مئات النازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أصغر متظاهرة: أنا نزلت علشان عايزة أجيب حق الأطفال اللي ماتوا (شاهد)



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري وعربي، ولن نتركها بمفردها، وإن شباب مصر الأحرار احتشدوا في جميع الميادين لدعمها، قائلا:" نحن مشغوليين ومهمومين بالقضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد منا أن ينسى أو يتناسى".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مصطفى بكري عن نزول المصريين بالميادين: قضية فلسطين باقية في القلب والعقل (فيديو)



قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوة المساس به.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقيب الممثلين من معبر رفح: الأمن القومي المصري خط أحمر (فيديو)



وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

جاء ذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

رئيس فلسطين يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

أشاد الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في القضية الفلسطينية، وخروجهم بالملايين في الشوارع؛ لنصرة غزة ومنع تهجيرهم قسري.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

حركة فتح: لا حرب ولا سلام في المنطقة إلا بمصر (فيديو)



قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مشهد اليوم لتظاهرات الشعب المصري، رسالة وطنية وعربية متحضرة للعالم بأكمله لدعم أهلنا في قطاع غزة، مشددًا على أن كل الشوارع المصرية والميادين، في كل المحافظات قدمت رسالة دعم حقيقة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خالد أبو بكر: التظاهرات المصرية رسالة وطنية وعربية متحضرة للعالم (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب: “إن المصريين لديهم رغبة قوية في مساندة المواطنين الفلسطينيين، ولكننا نواجه بسفالة وقذارة إسرائيلية، إذْ اشترط الجانب الإسرائيلي عدم دخول أنابيب الأكسجين، ومع ذلك القيادة السياسية والشعب المصري إرادتهم لا تلين”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عمرو أديب: "مصر مُصممة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة" (فيديو)



قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم قصف 5 مستشفيات، عبر 120 هجمة، أدت إلى وفاة 16 عاملًا صحيًّا، وتفجير 80 سيارة إسعاف، وعشرات المرضى والمصابين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصحة العالمية تحذر من تفشي أمراض وبائية في غزة (فيديو)



قال الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الحرية والإنسانية بغض النظر عن عرقه ودينه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

المفتي: ما يحدث في فلسطين تطهير عرقي ممنهج.. ونرفض فكرة التهجير (فيديو)



قال الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؛ الاحتلال أرسل رسائل تهديد لمستشفى القدس لأجل إخلائه، كما قام بالأمس بقصف محيط المستشفى مما تسبب في تطاير الزجاج في المستشفى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

