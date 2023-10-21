أول تعليق من حسام المندوه بعد فوزه بأمانة صندوق الزمالك

علق حسام المندوه أمين الصندق بمجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك، على فوزه في انتخابات القلعة البيضاء التي أعلنت منذ قليل.

وقال حسام المندوه، فى تصريحات لقناة الزمالك: "أشكر الجمعية العمومية على اختيارها القائمة الموحدة لأنها مجموعة عارفة هى هتعمل إيه وتدير الزمالك إزاى".

وأضاف حسام المندوه: "أدعو كل المرشحين فى الانتخابات للانضمام لنا إحنا محتاجينكم معانا فى الزمالك ولن يكون هناك إقصاء".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.