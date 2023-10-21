باكتساح.. تفاصيل فوز القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، تفاصيل العملية الانتخابية بالقلعة البيضاء والتي شهدت فوز القائمة الموحدة.

وذكرت اللجنة المشرفة أن العملية الانتخابية شهدت حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

تشكيل مجلس الإدارة الجديدة :

رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب ١٥٢٢٩ صوتا

نائب الرئيس

هشام نصر ٩٤٨٠ صوتا

أمين الصندوق

حسام المندوة ١٢٤٣١ صوتا

- عضوية فوق السن

أحمد سليمان ١٥٤٣٣ صوتا

حسين السيد ١٠٦٢٨ صوتا

عمرو ادهم ١٠٧٧٢ صوتا

هاني شكري ١٢٠١١ صوتا

هاني بيرزي ١٢٨٧٢ صوتا

محمد طارق ١٠٧٤١ صوتا

- عضوية تحت السن

نيرة الاحمر ١٤٢٠٢ صوتا

أحمد خالد حسانين ١٣٦١٧ صوتا

رامي نصوحي ١١٠٣٩ صوتا

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.