شيكابالا يتحدث عن أوسوريو وكواليس لقطة رونالدو

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك عن التجربة التدريبية للفريق تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية "أوسوريو مدرب جامد جدًا ولكن هل أنت تنفذ جميع طلباته؟ طبعا لا، هو يعمل بالقماشة المتاحة معه من اللاعبين".

وعن لقطة تبادل القميص مع كريستيانو رونالدو خلال مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية أوضح شيكابالا "كواليس لقطة رونالدو؟، رونالدو يعرف أنني لعبت في سبورتنج لشبونة، كان فريق النصر في نفس الفندق الذي كنا نقيم فيه بالبطولة العربية".

وتطرق قائد الزمالك إلى أكثر لاعب أتعبه في الملعب خلال مسيرته "هناك أجيال كثيرة ولاعبين مميزة جدًا مثل محمد شوقي وحسام عاشور وكذلك طارق حامد عندما كان في سموحة".

وأتم شيكابالا:" أكثر لاعب ظهير ممتع لعبت معه هو حازم إمام (لا يوجد باك حريف بالشكل دا)".

الزمالك وسموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت عند تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدروي برصيد 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد بينما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.