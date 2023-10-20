احتفالات القائمة الموحدة بعد المؤشرات الأولية بانتخابات الزمالك

احتفل القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بعد التفوق في انتخابات الزمالك التي أظهرتها المؤشرات الأولية.

وتشير النتائج إلى اكتساح كبير لصالح حسين لبيب على مقعد الرئاسة بانتخابات الزمالك على منافسه فاروق جعفر وفقا للصناديق التي تم فرزها حتى الأن وتشير المؤشرات الأولية إلى تقدم القائمة الموحدة في العملية الانتخابية حتى الأن.

انتخابات الزمالك

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.