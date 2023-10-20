ليفربول وإيفرتون.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم، لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ليفربول بنظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المتوقع أن تشهد مواجهة الريدز أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد قوة وحماس على غرار مباريات الفريقان طيلة السنوات الماضية.



موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق مواجهة ليفربول أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وإيفرتون

تُنقل مباراة ليفربول أمام إيفرتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الماضية.

في سياق متصل، أكد يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، موعد عودة اللاعب أندي روبرتسون، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

تحدث كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "اللاعب سيخضع لإجراء جراحة، فهناك فرصة ضئيلة للتعافي من دونها".

وأضاف: "الخبراء يتحدثون عن إن الجراحة ستكون الخيار الأفضل على المدى البعيد، وهذا يعني غيابه لفترة لا أعلم مدتها".

وأكمل كلوب: "جاكبو تدرب مرة واحدة، وبالتالي سنرى كيف سيكون الوضع غدًا".

وأضاف: "بايسيتش وتياجو غائبان، وكذلك دوك الذي يعاني من آلام عضلية".

الجدير بالذكر أن ليفربول يبحث عن تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي.