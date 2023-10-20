رسميا.. فاروق جعفر يطعن علي انتخابات الزمالك

قدم فاروق جعفر المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، مذكرة رسمية للطعن على سير العملية الانتخابية بالقلعة البيضاء.

وذكر جعفر الأسباب التي جعلته يقدم طعنا على الانتخابات وهي الانتهاكات التي قامت بها حملة المنافس حسين لبيب بالسماح لانصاره الدخول لمقر العملية الانتخابية وتزوير أصوات الناخبين.

مذكرة طعن فاروق جعفر على الانتخابات

انتخابات الزمالك

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.