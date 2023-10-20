تناول الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم تحمي من السرطان

المنتجات التي تحتوي على السيلينيوم تعمل على تحسين دفاع الجسم ضد السرطان.

وذكّرت البروفيسور إيلينا ماليشيفا بأن السيلينيوم هو أحد العناصر الدقيقة الرئيسية المضادة للسرطان، ونصحت طبيبة العلوم بتناول الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم لحماية الجسم من السرطان بشكل أكثر موثوقية.

قالت الدكتورة ماليشيفا: "إن المكسرات البرازيلية والتونة هي ثلاثة منتجات تحمل الرقم القياسي لمحتوى السيلينيوم".

وأوضحت أن حبة جوز برازيلي واحدة فقط، والتي يتناولها الإنسان يومياً، يمكن أن تمنح الجسم جرعة يومية من السيلينيوم.

وأضافت الخبيرة: "يمكنك تناول 20-50 جراما من الكلى أو التونة على التوالي لاستعادة حاجة الجسم من السيلينيوم".

بالإضافة إلى ذلك، قال زميل ماليشيفا، عالم المناعة أندريه بروديوس، إن محتوى السيلينيوم في الجسم يرتبط عكسًا بالقابلية للإصابة بالسرطان ومع انخفاض مستوى هذا العنصر الدقيق، يزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 35 بالمائة.