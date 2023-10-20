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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مؤشرات نتيجة انتخابات الزمالك لبيب يكتسح ومنافسة قوية بين العتال ونصر

هشام نصر
هشام نصر

شهدت انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة منافسة قوية للغاية على منصب الرئيس ومنصصب نائب الرئيس، والتي وصلت في نهاية اليوم لرؤية أوضح للنتائج وتفوق كاسح لـ حسين لبيب، في ظل المنافسة القوية على منصب النائب بين هشام نصر وهاني العتال.

 

مؤشرات نتائج انتخابات الزمالك 

نتائج لجنة 23 على منصب رئيس نادي الزمالك:- 

حسين لبيب 60 صوت

فاروق جعفر 7 أصوت 

عمر هريدي 2 صوت

وجاءت نتائج المؤشرات الأولية على منصب رئيس نادي الزمالك 

حسين لبيب يتفوق بـ 812 صوتا

فاروق جعفر يأتي بـ83 صوتا

وجاءت النتائج الإجمالية بعد فرز 16 لجنة لانتخابات منصب رئيس نادي الزمالك كالتالي:-

حسين لبيب 1382 صوت

فاروق جعفر 106 صوت

 

وبالنسبة لنتائج 23 لجنة في انتخابات نادي الزمالك بالنسبة لمنصب نائب الرئيس جاءت كالتالي:-

هشام نصر 946 صوتًا 

هاني العتال 1002 صوت.

وبعد فرز عدد من اللجان تبين تقدم لـ هشام نصر في النتيجة على حساب هاني العتال على منصب نائب رئيس الزمالك

هشام نصر 1357 صوتًا 

هاني العتال 1220 صوت.

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