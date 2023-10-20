5 تصريحات هامة للامير محمد بن سلمان حول أحداث غزة ومصير الاقتصاد

بعد تصدره الترند

بات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أكثر الشخصيات بحثا اليوم بعد تصريحاته خلال القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وتطرق ولي العهد السعودي لعدة موضوعات أهمها احداث غزة الساخنة من قصف المدنيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:

أكد ولي العهد أن "خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان للفترة من عام 2024- 2028، رسمت خريطة واضحة، لما تسعى المملكة إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح المجلس ودول الرابطة جميعا".

وشدد على استمرارهم مصدرا آمنا موثوقا للطاقة في مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات".

وقال ولي العهد السعودي: "نتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا، بما يحقق مستهدف الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم".

ولي العهد السعودي:ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية

وأكد أن اجتماعهم اليوم يهدف إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار".

وعلق على أحداث غزة قائلا:"يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الجمعة.