عاجل
كنيسة القديس برفيريوس ومستشفى المعمداني.. قصة مبان أقدم من إسرائيل جيجي حديد تحت الحراسة المشددة بعد تهديدها بالقتل من قبل إسرائيل.. صور المفتي: ما يحدث في فلسطين تطهير عرقي ممنهج.. ونرفض فكرة التهجير (فيديو) عمرو أديب: "مصر مُصممة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة" (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشيرة خطاب عضوًا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتورة مشيرة خطاب
الدكتورة مشيرة خطاب

اختتمت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة اكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الانسان في قطاع الاعمال والتجارة.

تم انتخاب الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عضوًا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان والمنشأة بموجب مباديء باريس.


وأعربت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، مؤكدة أنه يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر.

ومن المعروف أن اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدي التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المعروف بمباديء باريس، وبناء عليه تحدد المستوي الذي تحظي به كل مؤسسة. هذا ويحظي المجلس القومي لحقوق الانسان بالمرتبة الف ومن المقرر ان يخضع لعملية تقييم دورية في شهر نوفمبر المقبل.

الجريدة الورقية