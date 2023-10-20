Intel و AMD.. وحدات المعالجة المركزية مثيرة من جديد

إذا كنت من محبي الألعاب، فمن المحتمل أن تكون أفضل وحدة معالجة مركزية يمكنك اختيارها هي AMD Ryzen 9 7950X3D. إنها أفضل وحدة معالجة مركزية للألعاب على الإطلاق، ومع 3D V-Cache من AMD، يصعب على Intel المنافسة. في حين تمكنت Intel من تقديم بعض عروض وحدة المعالجة المركزية الرائعة التي تعتبر رائعة بالنسبة للإنتاجية (وتتفوق على AMD في هذا المجال أيضًا)، فهي عبارة عن شرائح أكثر جوعًا للطاقة وتتطلب المزيد من التبريد أيضًا. الآن، على الرغم من ذلك، يبدو أن سباق وحدة المعالجة المركزية قد بدأ بالفعل في الاحتدام.



لكي نكون واضحين، نحن لا نتحدث عن إصدار Raptor Lake Refresh الأخير. لا، بحيرة Meteor هي المكان الذي تكمن فيه كل الإثارة لدينا، وذلك بفضل التغييرات الجذرية التي تجريها Intel للأجيال القادمة من وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها. التغيير الأكبر هو تقديم Tiles، حيث يتم تقسيم وحدة المعالجة المركزية إلى أجزاء متعددة، تمامًا مثل شرائح AMD. على الرغم من أننا لم نتمكن من اختبار أي شيء باستخدام Meteor Lake حتى الآن، إلا أن خريطة طريق Intel للسنوات القليلة القادمة قد تكون مثيرة للاهتمام للغاية.

لقد كانت شركة Intel في موقف متأخر لفترة طويلة الآن. في حين أن وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالشركة لا تزال قادرة على درء هجوم Team Red عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية (في معظم الأحيان)، إلا أن الشركة سقطت بالفعل في الألعاب. ليس هذا فحسب، بل إن استهلاك الطاقة على AMD أقل قليلاً مما يمكن أن تقدمه Intel، ويعود جزء من ذلك إلى عمليات التصنيع. Intel 7، عملية الشركة المعروفة سابقًا باسم 10nm، تتخلف بعدة أجيال عما تفعله TSMC وحتى مسابك Samsung. كمرجع، تم تصنيع أحدث وحدات المعالجة المركزية من AMD على TSMC N5، وهي عملية 5 نانومتر تستهلك طاقة أقل بكثير.

وبسبب كل ذلك، نرى استخلاصًا هائلاً للطاقة من جميع وحدات المعالجة المركزية (CPUs) الأحدث من Intel، والمزيد من استهلاك الطاقة يتطلب مزيدًا من التبريد، والذي بدوره يتطلب المزيد من الطاقة مرة أخرى. وفي عالم ترتفع فيه تكاليف الطاقة، فإن هذا الأمر لا يمثل بداية بالنسبة لكثير من الناس. لهذا السبب قامت شركة Intel بتخصيص الكثير من المخزون لرفع مستوى سرعة عقد التصنيع الخاصة بها. Meteor Lake موجودة بالفعل على Intel 4، وتريد الشركة المرور عبر خمس عقد كاملة خلال أربع سنوات فقط. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستتفوق Intel بالفعل على TSMC بحلول نهاية عام 2024.

تستخدم شركة AMD تصميماتها الخاصة بالشرائح الصغيرة منذ فترة طويلة، حيث تكون الشريحة الصغيرة عبارة عن شريحة أصغر مقترنة بشرائح أخرى أصغر حجمًا لتكوين شريحة كبيرة. وهذا يتعارض مع التصميم المتجانس، حيث يكون كل شيء على نفس القالب. مع Meteor Lake، تريد شركة lntel فصل أجزاء متعددة من الشريحة (يشار إليها باسم "التفصيل")، وربطها جميعًا عبر القماش.

وبهذا، تأمل إنتل في الاستفادة من بعض الفوائد التي تجنيها AMD من خلال تصميماتها الخاصة بالشرائح الصغيرة. تتيح Chiplets لـ AMD تقليل تعقيد التصنيع، واستخدام مواد خام أقل، والسماح بمزيد من التخصيص أيضًا. تخيل لو أرادت شركة إنتل صنع شريحة بنفس إمكانيات الشريحة المنتجة بهذه الطريقة، ولكن مع رسومات نهائية أقل (أو أعلى). سيكون الأمر أبسط كثيرًا، حيث يمكن بعد ذلك تغيير تجميع وحدة المعالجة المركزية من أجزائها الأصغر.

علاوة على ذلك، يسمح هذا بتجميع كل جزء من وحدة المعالجة المركزية بطريقة منطقية للغاية. مع إنتاج Intel لوحدات معالجة الرسوميات المدمجة مع TSMC في عملية N5 الخاصة بالشركة، فهذا يعني أنها يمكن أن تستفيد من انخفاض استهلاك الطاقة والحرارة مقابل عمليات التصنيع الخاصة بشركة Intel. ومن الواضح أن هذا لم يتم تأكيده بعد، لكنه احتمال.

لكن السبب وراء استغراق الأمر وقتًا طويلاً هو أنه يزيد من تعقيد الإنتاج مقدمًا. يتطلب هذا التصنيف تقسيم أجزاء وحدة المعالجة المركزية التي تم دمجها مسبقًا، وهناك الكثير من المعرفة الهندسية التي تدخل في هذا الأمر. قال AMD SVP Samuel Naffziger ذات مرة لـ Protocol إنه يعتبر الشرائح الصغيرة "واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في الصناعة وفي الذاكرة الحديثة لأنها تحل العديد من المشكلات في وقت واحد."