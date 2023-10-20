عمرو أديب: "مصر مُصممة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب: “إن المصريين لديهم رغبة قوية في مساندة المواطنين الفلسطينيين، ولكننا نواجه بسفالة وقذارة إسرائيلية، إذْ اشترط الجانب الإسرائيلي عدم دخول أنابيب الأكسجين، ومع ذلك القيادة السياسية والشعب المصري إرادتهم لا تلين”.

مصر مُصرة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة:



أشار عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك 200 قافلة في انتظار الدخول إلى قطاع غزة، وكل دقيقة تمر يموت مرضى، معلقًّا: "الناس في قطاع غزة بقوا يعملوا عمليات دون بنج، ويا رب ارحمونا من من جملة افتحوا المعابر"، مصر مُصرة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة.

تابع عمرو أديب: "تم إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين، وهناك حراك على معبر رفح، حيث جار ملء السيارات بأكبر قدر من الأدوية، معلقًا: "منقدرش نقول أن في موعد معين لدخول المساعدات".

اتحاد طلاب "تحيا مصر" يشارك في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية:



حرص اتحاد طلاب تحيا مصر على المشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي انطلقت ظهر اليوم في جميع ميادين مصر، تنديدًا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة وشعب فلسطين الشقيق، إذْ شارك أكثر من 2000 عضو على مستوى أنحاء الجمهورية.

أدان طلاب تحيا مصر الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء في قطاع غزة، وسط صمت المجتمع الدولي وانحياز بعض الأطراف الغربية لتلك الجرائم اللاإنسانية.

استنكر مصطفى قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر، صمت المنظمات الحقوقية الدولية المتحدثة باسم حقوق الإنسان وتخلي قادة العالم عن دورهم في إرساء السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

أكد قطامش دعم اتحاد طلاب تحيا مصر للرئيس السيسي في كل ما يراه ويتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري والحدود المصرية، مشددًّا على أن مخطط التهجير الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني لم ولن يتم، فالحدود المصرية هي خط أحمر لم ولن يسمح أحد المساس به تحت أي ظرف كان، بالإضافة إلى أن القضية الفلسطينية والتي تحمل مصر مسئوليتها على عاتقها لا يمكن تصفيتها مهما كان.