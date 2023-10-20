عاجل
كنيسة القديس برفيريوس ومستشفى المعمداني.. قصة مبان أقدم من إسرائيل جيجي حديد تحت الحراسة المشددة بعد تهديدها بالقتل من قبل إسرائيل.. صور المفتي: ما يحدث في فلسطين تطهير عرقي ممنهج.. ونرفض فكرة التهجير (فيديو) عمرو أديب: "مصر مُصممة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة" (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بحقنة هيريون في الرقبة.. سيدة تنهي حياة زوجة طليقها بالهرم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أقدمت ربة منزل على التخلص من زوجة طليقها، إذ حقنتها  بسرنجة هيروين في رقبتها، جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

txt

"أمن الجيزة"..عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بفيصل

txt

ملامح من حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة 2023

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تلقي رئيس مباحث قسم الهرم بلاغا من سائق يفيد بالعثور على جثة زوجته الثانية ملقاة على سرير غرفة نومهما وبها أثار كدمات أسفل العين.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الهرم إلى مكان البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مطلقة المبلغ، ولذلك لرغبتها في العودة إليها لكنه رفض فقررت التخلص منها بمساعدة صديقه الذى تقدم لخطبتها.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمة وشريكها واعترفا تفصيليا بارتكابهما للجريمة.

 

وقال المتهمان في اعترافاتهما أمام جهات التحقيق أنهما ارتديا نقابا وصعدا للمنزل في ظل غياب الزوج وتسللا إلى غرفة نوم المجنى عليها وشلا حركتها وحقنتها المتهمة فى رقبتها بسرنجة هيروين.
 

مواد متعلقة

ارتكب 6 وقائع.. حبس لص المساكن في الطالبية

القبض على عاطل وراء سرقة 6 مساكن في الطالبية

تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في الطالبية

تفاصيل مشاجرة المخرج مجدي الهواري مع عمال مطعم بالشيخ زايد

مصرع رضيع وإغماء الأم.. كواليس لحظات الرعب والفزع داخل أسانسير بالجيزة

القبض على 5 متهمين بسرقة شقة بمنطقة الشرفاء في المرج

طالع لأبوه.. القصة الكاملة لتخلص أم من صغيرها بالجيزة

بسبب بشرته السوداء.. دفن جثة طفل أنهت والدته حياته في أكتوبر
الجريدة الورقية