بحقنة هيريون في الرقبة.. سيدة تنهي حياة زوجة طليقها بالهرم

أقدمت ربة منزل على التخلص من زوجة طليقها، إذ حقنتها بسرنجة هيروين في رقبتها، جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تلقي رئيس مباحث قسم الهرم بلاغا من سائق يفيد بالعثور على جثة زوجته الثانية ملقاة على سرير غرفة نومهما وبها أثار كدمات أسفل العين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الهرم إلى مكان البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مطلقة المبلغ، ولذلك لرغبتها في العودة إليها لكنه رفض فقررت التخلص منها بمساعدة صديقه الذى تقدم لخطبتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمة وشريكها واعترفا تفصيليا بارتكابهما للجريمة.

وقال المتهمان في اعترافاتهما أمام جهات التحقيق أنهما ارتديا نقابا وصعدا للمنزل في ظل غياب الزوج وتسللا إلى غرفة نوم المجنى عليها وشلا حركتها وحقنتها المتهمة فى رقبتها بسرنجة هيروين.

