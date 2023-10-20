5 سنوات سجن مشدد لشقيقين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

قضت محكمة جنايات الدائرة الثالثة بأسيوط، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة الاتجار بالمخدرات وسط أسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، والمستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة، وأسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة، وسكرتارية خميس محمود ومحمد العربي .



ترجع وقائع القضية رقم 1062 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد معتز سليم، مفتش مباحث منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن “علاء خ. م.”.= وشقيقه “سيد” يتاجران بالمواد المخدرة.

وفور ورود معلومات من النقيب أحمد معتز بحوزة المتهمين كمية من المخدرات، قاد قوة من رجال الشرطة السرية، قامت بتفتيش مكان المتهمين بمنزلهما. وفور دخولهم القوة رأوا المتهمين يجلسان على الأرض، ورأوا المتهم الثاني يحمل في يده كيسًا بلاستيكيًا شفافًا. وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على حقيبة تحتوي على 5 قطع من مادة الحشيش وورقتي أفيون وسكين أبيض ملوث ببقايا الحشيش، وتم ضبطها، واعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.