بعد دعم إسرائيل.. إنتل وسيمنز تنسحبان من أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا

قالت شركتا إنتل وسيمنز إنهما انسحبتا من قمة الويب، وهو أكبر مؤتمر تكنولوجي في أوروبا، بعد تصريحات زعيم الحدث التي انتقدت الدعم الغربي لإسرائيل بعد هجمات حماس.

وأكدت شركة تصنيع الرقائق الأمريكية يوم الخميس أنها "ستنسحب من قمة الويب". ورفض ممثل عن الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، والتي لها عمليات طويلة الأمد في إسرائيل، الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقد تم إدراج شركة سيمنز، شركة الهندسة والتصنيع الألمانية، كواحدة من كبار رعاة القمة المقرر عقدها الشهر المقبل في لشبونة. ولكن بعد "مراجعة الوضع"، قال أحد الممثلين إن الشركة لن تكون شريكًا أو تحضر الحدث هذا العام.

كما ألغى جاري تان من Y Combinator، ورافي جوبتا من Sequoia Capital وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية البارزين خططهم لحضور الحدث. كما انسحب العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا المقيمين في إسرائيل.

وأصدر بادي كوسجريف، الذي يدير الحدث، اعتذارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال في موقع قمة الويب: "أفهم أن ما قلته وتوقيت ما قلته وطريقة تقديمه قد سبب ضررا عميقا للكثيرين". "لكل من جرحته كلماتي، أعتذر بشدة.