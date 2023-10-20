أمن أسيوط يضبط 100 كيلو بانجو وكيلو أفيون في منفلوط

تواصلت جهود ضباط مديرية أمن أسيوط في مكافحة الجريمة وتطهير المدينة من العناصر الإجرامية. وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل يمتلك معلومات جنائية خطيرة في دائرة مركز شرطة منفلوط.

وبعد تفتيش مسكن العاطل، تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات، حيث بلغ وزن مخدر البانجو المضبوط 100 كيلو جرام، بالإضافة إلى كيلو جرام من مخدر الأفيون. ولم يقتصر اكتشاف الأمور على المخدرات فحسب، بل تم العثور على بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية من نفس العيار، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

يعد ضبط هذا العاطل والعناصر الجنائية الكبيرة المضبوطة خطوة هامة في مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الجرائم في المجتمع. فهذه العناصر تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن وسلامة المواطنين. وتؤكد هذه العملية على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في محافظة أسيوط للقضاء على الجريمة وحماية المجتمع.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاطل وإحالته إلى النيابة العامة لمحاكمته. ومن المتوقع أن يقوم فرع النيابة بتنفيذ التحقيقات اللازمة لكشف تفاصيل أكثر عن أنشطة العاطل والعصابة التي ينتمي إليها، والتي قد تساهم في كشف شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها.

تؤكد هذه العملية على ضرورة استمرار العمل المشترك للشرطة والأجهزة الأمنية في مجابهة الجريمة وتطهير المجتمع من العناصر الإجرامية، وضرورة المتابعة الدائمة للمعلومات الجنائية واتخاذ الإجراءات السريعة للحد من هذه الجرائم والقبض على المتورطين بها.