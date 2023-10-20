الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس

أطلق الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مناشدة موجهة إلى المجتمع الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدني، للتدخل، بهدف إلغاء قرار الجانب الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة تمهيدا لقصفه.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن تلقيه اتصالا من الجيش الإسرائيلي يفيد بضرورة إخلاء مستشفى القدس تمهيدا لقصفه.

وقال محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفى يحتضن أكثر من 400 مصاب وجريح فلسطيني، بعضهم يقبع في غرف العناية المركزة. إضافة إلى وجود أكثر من 12 ألف نازح مدني يحتمون بالمستشفى من القصف الإسرائيلي، بخلاف الكادر الطبي بالمستشفى وعناصر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحسب قناة الغد، أكد فتياني أن عملية إخلاء المستشفى شبه مستحيلة، بسبب وجود بعض المرضى على أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة دعم الحياة.

وأوضح أن النقل يجب أن يكون لمبنى آخر ليتمكن فريق المستشفى من مباشرة المرضى والجرحى والمصابين، في الوقت الذي لا يوجد في قطاع غزة مبنى آمن.

وأكد أن عملية إخلاء المستشفى ستعرض حياة المرضى والنازحين المحتمين بالمستشفى للخطر.