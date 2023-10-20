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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات الزمالك.. لبيب يتفوق وصراع شرس بين العتال وهشام نصر

حسين لبيب
حسين لبيب

تسود حالة من الترقب على أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات نادي الزمالك، حيث تُشير المؤشرات الأولية لتفوق حسين لبيب على منصب الرئاسة، بينما أصبح هناك صراع بين هشام نصر وهاني العتال على منصب النائب.

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فيما يتقدم الحسيني سمير في منصب أمين الصندوق ونيرة الأحمر ومحمد طارق حصلوا على أعلى الأصوات في العضوية.
في نفس السياق، أوضحت  اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للفارس الأبيض، والتي تأتي بعد غلق  باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة النادي الجديد.

اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تتكون من: 

المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال  والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال. 


كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم


بنود الجمعية العمومية:
التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

 

النظر في تقرير مراقب الحسابات


اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.


وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.


واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.


والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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