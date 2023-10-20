الهند تريد إرسال رواد فضاء إلى القمر في عام 2040

تم إطلاق المركبة الفضائية الهندية الروبوتية Chandrayaan 3 للهبوط على سطح القمر على متن صاروخ LVM3 من مركز ساتيش داوان الفضائي في 14 يوليو 2023.

بعد أول هبوط آلي ناجح على سطح القمر، تهدف الهند إلى إرسال رائد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2040 وبناء محطة فضائية تدور حول الأرض بحلول عام 2035، حسبما ذكرت الحكومة الهندية يوم الثلاثاء (17 أكتوبر).

في 23 أغسطس، أصبحت الهند الدولة الرابعة على الإطلاق التي تقوم بهبوط سلس لمركبة فضائية - ثنائي المركبة الفضائية تشاندرايان-3 - على سطح القمر. وفي اجتماع عقد مؤخرًا مع الإدارة الحكومية الهندية التي تدير برنامج الفضاء في البلاد، أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي "أوامره بأن تسعى الهند الآن إلى تحقيق أهداف جديدة وطموحة"، وفقًا لبيان رسمي.

وأضاف البيان أن جهود الهند المستقبلية لاستكشاف القمر ستشمل سلسلة من المهام الروبوتية الإضافية تشاندرايان ومنصة إطلاق جديدة ومركبة إطلاق ثقيلة.

سيتضمن برنامج الرحلات الفضائية البشرية المؤجل في الهند، والذي يهدف الآن إلى نقل ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض في عام 2025، 20 اختبارًا رئيسيًا، بما في ذلك ثلاث مهام غير مأهولة لاختبار مركبة الإطلاق على مدار الفترة المتبقية من هذا العام وكل العام المقبل.

سيتضمن برنامج الرحلات الفضائية البشرية المؤجل في الهند، والذي يهدف الآن إلى نقل ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض في عام 2025، 20 اختبارًا رئيسيًا، بما في ذلك ثلاث مهام غير مأهولة لاختبار مركبة الإطلاق على مدار الفترة المتبقية من هذا العام وكل العام المقبل.

وكجزء من عملية الاختبار هذه، سيتم إجراء أول اختبار إجهاض على ارتفاعات عالية يهدف إلى التحقق من صحة نظام هروب الطاقم يوم السبت (21 أكتوبر)، حسبما أعلن المسؤولون في نفس البيان. ستُطلق مهمة اختبار المركبة التجريبية 1 (TV-D1) من الميناء الفضائي للبلاد في سريهاريكوتا، وستقوم أيضًا بتقييم ما إذا كانت المظلات المخادعة يمكنها تثبيت المركبة الفضائية بشكل فعال وإبطائها أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، تأمل الهند أن يكون لديها محطة فضائية تزن 20 طنًا في مدار ثابت على ارتفاع 248 ميلًا (400 كيلومتر) فوق الأرض، مع القدرة على استضافة رواد فضاء لمدة 15 إلى 20 يومًا في المرة الواحدة، حسبما ذكر ك. سيفان، رئيس مجلس الإدارة السابق. حسبما ذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في وقت سابق.

وفي المستقبل، تخطط ISRO لإطلاق مركبة مدارية حول كوكب الزهرة تسمى Shukrayaan-1 لدراسة سطح هذا الكوكب شديد الحرارة. وقال رئيس ISRO الحالي S. Somanath الشهر الماضي إن الحمولات الخاصة بهذه المهمة قيد التطوير حاليًا.

سيتضمن برنامج الرحلات الفضائية البشرية المؤجل في الهند، والذي يهدف الآن إلى نقل ثلاثة رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض في عام 2025، 20 اختبارًا رئيسيًا، بما في ذلك ثلاث مهام غير مأهولة لاختبار مركبة الإطلاق على مدار الفترة المتبقية من هذا العام وكل العام المقبل.

وكجزء من عملية الاختبار هذه، سيتم إجراء أول اختبار إجهاض على ارتفاعات عالية يهدف إلى التحقق من صحة نظام هروب الطاقم يوم السبت (21 أكتوبر)، حسبما أعلن المسؤولون في نفس البيان. ستُطلق مهمة اختبار المركبة التجريبية 1 (TV-D1) من الميناء الفضائي للبلاد في سريهاريكوتا، وستقوم أيضًا بتقييم ما إذا كانت المظلات المخادعة يمكنها تثبيت المركبة الفضائية بشكل فعال وإبطائها أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، تأمل الهند أن يكون لديها محطة فضائية تزن 20 طنًا في مدار ثابت على ارتفاع 248 ميلًا (400 كيلومتر) فوق الأرض، مع القدرة على استضافة رواد فضاء لمدة 15 إلى 20 يومًا في المرة الواحدة، حسبما ذكر ك. سيفان، رئيس مجلس الإدارة السابق. حسبما ذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في وقت سابق.

وفي المستقبل، تخطط ISRO لإطلاق مركبة مدارية حول كوكب الزهرة تسمى Shukrayaan-1 لدراسة سطح هذا الكوكب شديد الحرارة. وقال رئيس ISRO الحالي S. Somanath الشهر الماضي إن الحمولات الخاصة بهذه المهمة.

وهناك أيضًا مهمة مدارية ثانية إلى المريخ، وفقًا لآخر بيان. تم إطلاق أول مهمة للبلاد، وهي مهمة المريخ المدارية (MOM)، في عام 2013 ودرست الغلاف الجوي للكوكب الأحمر لمدة ثماني سنوات قبل أن تفقد الاتصال بالأرض في أبريل 2022.

ستكون المهمة التالية، Mars Orbiter Mission 2 أو MOM 2، مناسبة تتضمن كاميرات لدراسة قشرة الكوكب وقد تتضمن أيضًا مركبة هبوط، على الرغم من أن العديد من خطط المهمة لم يتم الانتهاء منها بعد.

الهند ليست الدولة الوحيدة التي تهدف إلى إرسال الناس إلى القمر. وتستهدف الولايات المتحدة أواخر عام 2025 لإطلاق أرتميس 3، وهي أول مهمة هبوط مأهولة على سطح القمر منذ برنامج أبولو قبل 50 عامًا. ستضع أرتميس 3 رواد الفضاء في واحدة من 13 منطقة هبوط محتملة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وتتطلع الصين إلى بعض هذه المواقع نفسها من أجل هبوط طاقمها على سطح القمر، والذي تهدف إلى الإنطلاق منه قبل نهاية هذا العقد.