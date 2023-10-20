أنهى حياة شاب بالوليدية.. جنايات أسيوط تحكم على سباك بـ 7 سنوات سجن

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالحبس المشدد على سباك 7 سنوات لاعتدائه على شاب بآلة حادة، مما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة وقعت بين المتهم ووالد المجني عليها بسبب للخلافات على الأطفال. الترفيه بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وساعده المستشار روميل شحاتة سكرتير رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ترجع وقائع القضية رقم 5986 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط، بورود بلاغ من قسم شرطة ثان أسيوط بشأن وصول “محمد ص. ن.” إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابًا بطعنة نافذة في الصدر وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

توصلت تحريات مباحث قسم ثان أسيوط إلى وقوع مشاجرة بين المتهم "سيد ع. ص." 26 عاماً سباك، و"صابر ن. م." والد المجني عليه، بسبب قيام المتهم بتوبيخ بعض الأطفال أثناء لعبهم بالشارع، وتدخل والد الضحية لتوبيخه. ثم هاجم المدعى عليه لفظيا والد الضحية وتصاعد الشجار إلى عراك بالأيدي. وعلى إثر ذلك توجه والد الضحية إلى منزله، مصطحباً معه أبناءه "إبراهيم". و"محمد" المجني عليه وتشاجرا مع المتهم. وأحضر المتهم سلاح حاد "مطواة قرن غزال" وقام إبراهيم "شقيق المجني عليه". "وألقى المجني عليه اللوم على المتهم بالاعتداء على والده، وتحول ذلك إلى شجار بينهما، فتدخل المجني عليه "محمد"، فشهر المتهم السكين وطعن المجني عليه في صدره بالسكين، مما أدى إلى إصابته والوفاة قبل تقديم الإسعافات الأولية