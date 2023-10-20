يورجن كلوب يكشف استعداداته للديربي أمام إيفرتون

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن استعداداته لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وأكد كلوب أن مواجهة إيفرتون ستكون بها ضغط كبير، مُشيرًا إلى أن المنافس معتاد على هذه النوعية من المواجهات.

تحدث كلوب عن مواجهة إيفرتون، فقال: "هذه المباراة بها ضغط هائل، هم معتادون على تلك النوعية من المواجهات، وأعتقد بأنهم مستعدون".

وتابع: "إيفرتون يمر بفترة مميزة، حيث نجحوا في البقاء الموسم الماضي، ومن ثم لم تكن بداية الموسم سهلة، ولكنهم نجحوا خلال الأسابيع الأخيرة في تحقيق النتائج وتقديم المستوى".

وأكمل: "ليس مريحًا بالنسبة لي معرفة سجلي الجيد في الديربي، لا أهتم بذلك فهو أمر غير مهم، لا نفكر في الأرقام، نركز فقط على التأكد من جاهزيتنا، نتفهم الضغط وأهمية المباراة".

وأردف: "إيفرتون لابد من توجيه الاحترام له، كالفيرت ليوين عاد إليهم وهو يمتلك الجودة، وهناك لاعبين أصحاب الخبرة من دوكوري وأونانا وجاي، ويملكون حارس إنجلترا الأول، هم فريق جيد".

كما وجه المدرب الألماني الإشادة لتسيميكاس، حيث قال: "مهم أن نمتلك لاعبين مثله، ولحسن الحظ أننا لا نملك كوستاس تسيميكاس وحسب، بل هناك جو جوميز القادر على اللعب في هذا المركز، ولوك تشامبرز وباقي اللاعبين الشباب".

بينما تطرق للحديث عن تشكيل المباراة، فقال: "لدينا لاعبين وصلوا أمس وأجروا تدريبات خفيفة، علينا التحدث معهم ومعرفة شعورهم، السفر كان منظمًا بصورة أكبر هذه المرة وساعدنا ذلك، علينا إيجاد أفضل اللاعبين بالنظر إلى الحدة".