حركة فتح: لا حرب ولا سلام في المنطقة إلا بمصر (فيديو)

أشاد الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في القضية الفلسطينية، وخروجهم بالملايين في الشوارع؛ لنصرة غزة ومنع تهجيرهم قسري.

وقال القيادي بحركة فتح الفلسطينية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر دائما هي صمام الأمان لنا، ولا حرب ولا سلام في المنطقة إلا بمصر، ومصر قالت كلمتها اليوم، مطالبا الدول العربية والمجتمع الدولي بممارسة دورها، وتحمل مسؤولياتها؛ لوقف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

عدد الشهداء يقترب من 5 آلاف شهيد

وأضاف القيادي بحركة فتح الفلسطينية أن عدد الشهداء يقترب من 5 آلاف شهيد، من بينهم 2500 طفل، وأكثر من 1000 امرأة، وسنحاكمهم على كل هذه الجرائم مهما طال الوقت.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من جرائم الحرب التي يجب محاسبته عليها دوليا، رأينا النساء الحوامل تقتل والأجنة في بطونهن، ولم يفرقوا بين طفل أو شيخا أو امرأة، الجميع قتل.

ونفذت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على أنحاء "قطاع غزة"، وذلك مع دخول اليوم الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستشهد 8 مواطنين مسيحيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس، بمدينة غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

وتعد كنيسة بيرفيريوس، ثالث أقدم كنيسة بالعالم، وقصف طائرات الاحتلال مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال قصف أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة بعد أن قصفت الخميس ثلاثة منها.

ويقطن مدينة الزهراء ستة آلاف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى بعد أن أخطرهم الاحتلال قبل 15 دقيقة من بدء عملية القصف، واستشهد 21 مواطنًا وأصيب أكثر من 114 آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، واستهدف القصف الإسرائيلي عددًا من المنازل في غارات خانيونس بشكل متزامن، ومنها منزل لعائلة الفرا في الشيخ ناصر ومنزل لعائلة عمران معن، ومنزل لعائلة أبونجا، وآخر لعائلة الغلبان، وآخر لعائلة البشيتي في بطن السمين.

قصف

وفي جباليا، قصفت طائرات الاحتلال عمارة الكحلوت في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ووجود شهداء وإصابات.

وفي دير البلح، قصف طيران الاحتلال شقة في برج فلسطين بدير البلح وسط القطاع وارتقى عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد 10 مواطنين في قصف منزل عائلة العطار في مدينة دير البلح.