شجار بالعصي والسيوف بمركز الغنايم يسفر عن إصابة 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص، في مشاجرة بالعصي والسيوف والسكاكين بين أبناء عمومة بقرية الغنايم بحري بسبب خلافات عائلية بأسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بحدوث شجار بالعصي والسيوف بمركز الغنايم بسبب خلافات عائلية ووجود جرحى، وانتقل ضباط المباحث من مركز شرطة الغنايم إلى مكان الحادث برفقة عدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين أن "محمد ع. أ." 24 عاماً، و"نورهان ج. م." 27 عاماً، و"ندى ج. م." 22 عاماً وأصيب "بخيتة م.ج." 43 عاماً و"عبدالناصر ح. ح." 55 عاماً و"حسين ع.ح." 30 عاماً.



وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الشجار، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الشجار خلافات عائلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغانم المركزي لتلقي العلاج.



وتم إعداد المحضر اللازم تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.