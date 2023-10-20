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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يعلق على دعم صلاح لغزة: "نملك شخصيات قوية"

محمد صلاح
محمد صلاح

علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي على الفيديو الذي نشره لاعب الفريق محمد صلاح بشأن الحرب الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

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وأكد كلوب أن ليفربول يمتلك شخصيات قوية وكبيرة، لكنه ليس متأكدًا من أن هذا المكان مناسبًا لمناقشة هذه القضية الكبيرة والخطيرة.
وشدد على أنه يجب ترك مناقشة هذه القضية خلال هذا المؤتمر، لكنه ليس لديه أي شك بشأن شخصية مو.


تصريحات كلوب
تحدث يورجن كلوب عن مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح، حيث قال: "المهم أننا نمتلك شخصيات قوية، ولكن لست متأكدًا من أن ذلك هو المكان المناسب لمناقشة قضية خطيرة للغاية مثل تلك".
وأضاف: "لابد من أن نترك مناقشة تلك القضية خارج تلك الغرفة، لكن ليس لدي شك بشأن شخصية مو".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره إيفرتون في الثانية والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز.

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