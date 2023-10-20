غني بالفيتامينات والكالسيوم| طريقة تحضير توست بالبيض والأفوكادو للانش بوكس

توست بالبيض والأفوكادو من الوجبات السريعة التي يمكنك تحضيرها لأولادك في المدارس، فيتميز بإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة التي يحتاجها، مثل فيتامين C وB12 وكالسيوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

توست بالبيض والافوكادو

طريقة عمل توست بالبيض والأفوكادو

المقادير

- جبن كريمي : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- الأفوكادو : ربع كوب (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي البيض في قدر واغمريه بالماء البارد وضعي القدر على نار متوسطة، وعند الغليان خففي النار، واسقلي البيض لمدة 10 دقائق، ثم صفي البيض من الماء وضعيه مباشرة في وعاء ماء.

ادهني ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي على شريحة التوست وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الأفوكادو المهروس.

قشري بيضة وقطعيها إلى شرائح ثم أضيفي شرائح البيض على وجه الأفوكادو.

نكهي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر الحار.

كرري الخطوة حتى نفاذ الكمية.