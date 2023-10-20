عاجل
جيجي حديد تحت الحراسة المشددة بعد تهديدها بالقتل من قبل إسرائيل.. صور المفتي: ما يحدث في فلسطين تطهير عرقي ممنهج.. ونرفض فكرة التهجير (فيديو) عمرو أديب: "مصر مُصممة على إدخال المساعدات لدعم أهل قطاع غزة" (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاروق جعفر يغادر مقر انتخابات الزمالك.. شاهد

فاروق جعفر
فاروق جعفر

غادر فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمرشح على رئاسة النادي، مقر انتخابات القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

txt

كلوب يكشف عن موعد عودة روبرتسون

وظهر جعفر في فيديو خاص بجريدة الوفد وهو يغادر مقر الانتخابات، بعدما كان يتحدث في هاتفه.

شاهد لحظة خروج فاروق جعفر من مقر الانتخابات

في سياق متصل، كشفت  اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للفارس الأبيض، والتي تأتي بعد غلق  باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة النادي الجديد.

اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال  والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال . 
كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم
بنود الجمعية العمومية:
التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
والنظر في تقرير مراقب الحسابات
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مواد متعلقة

تعادل بطعم الهزيمة.. الأهلي يواصل مسلسل الفرص الضائعة في مستهل الدوري الأفريقي (فيديو)

الأهلي بطلًا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك
الجريدة الورقية