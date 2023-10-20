أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من NVIDIA يساعد الروبوتات في مهامها

إن استخدام البشر في عالم الروبوتات، حتى كمعلمين، يتقلص بفضل الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة NVIDIA Research عن إنشاء Eureka، وهو وكيل ذكاء اصطناعي مدعوم بـ GPT-4 والذي قام بتدريب الروبوتات على أداء المهام باستخدام خوارزميات المكافأة. ومن الجدير بالذكر أن يوريكا علمت يدًا آلية القيام بحيل غزل القلم بالإضافة إلى العلبة البشرية (بصراحة، كما ترون في فيديو يوتيوب أدناه، أفضل من الكثير منا).



قامت يوريكا أيضًا بتعليم الأيدي رباعية الأرجل والأذرع الآلية والروبوتات الأخرى كيفية فتح الأدراج واستخدام المقص والتقاط الكرات وما يقرب من 30 مهمة مختلفة. وفقًا لأبحاث NVIDIA، فإن برامج المكافأة القائمة على الأخطاء والتجربة الخاصة بعامل الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية بنسبة 80 بالمائة من تلك التي كتبها خبراء بشريون. ويعني هذا التحول أن أداء الروبوتات تحسن أيضًا بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. تقوم Eureka أيضًا بالتقييم الذاتي بناءً على نتائج التدريب، وتوجيه التغييرات في وظائف المكافأة حسب ما تراه مناسبًا.

نشرت NVIDIA Research مكتبة من خوارزميات Eureka الخاصة بها، لتشجيع الآخرين على تجربتها على NVIDIA Isaac Gym، "التطبيق المرجعي لمحاكاة الفيزياء الخاص بالمنظمة لأبحاث التعلم المعزز."

تشهد فكرة تعليم الروبوتات اهتمامًا متزايدًا ونجاحًا. قدمت ورقة بحثية نُشرت في مايو 2023 في مجلة Transactions on Machine Learning Research نظامًا جديدًا يسمى SKILL (المعرفة المشتركة للتعلم مدى الحياة)، والذي سمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتعلم 102 مهارة مختلفة، بما في ذلك تشخيص الأمراض من خلال الأشعة السينية للصدر وتحديد أنواع الزهور. شاركت أنظمة الذكاء الاصطناعي معرفتها – حيث عملت كمعلمين بطريقة ما – مع بعضها البعض عبر شبكة اتصالات، وكانت قادرة على إتقان كل من المهارات الـ 102. كما حقق الباحثون في كليات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بريستول نجاحا، وتحديدا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الروبوتات كيفية التعامل مع الأشياء.