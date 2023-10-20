كلوب يكشف عن موعد عودة روبرتسون

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، موعد عودة لاعب الفريق أندي روبرتسون، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وأكد كلوب أن اللاعب سيُجري جراحة، لكن فرص لحاقه خلال الفترة المقبلة ضئيلة.



تصريحات يورجن كلوب



تحدث روبرتسون في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "اللاعب سيخضع لإجراء جراحة، فهناك فرصة ضئيلة للتعافي من دونها".



وتابع: "الخبراء يتحدثون عن إن الجراحة ستكون الخيار الأفضل على المدى البعيد، وهذا يعني غيابه لفترة لا أعلم مدتها".



وأردف: "جاكبو تدرب مرة واحدة، وبالتالي سنرى كيف سيكون الوضع غدًا".



وأضاف: "بايسيتش وتياجو غائبان، وكذلك دوك الذي يعاني من آلام عضلية".



ويبحث ليفربول عن تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي.