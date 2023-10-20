فوائد دقيق الذرة للبشرة.. يقوم بشد الوجه ويزيل الجلد الميت

تعتقد بعض السيدات أن دقيق الذرة تنحصر استخداماته في صنع المخبوزات والحلويات فقط، إلا أن له دور كبير في علاج مشاكل البشرة، فيُستخدم كمقشر طبيعي للوجه؛ للتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة، كما يقوم بشد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية، وفيما يلي نقدم لك وصفة دقيق الذرة لشد الوجه وآخرى تستخدم كمقشر جيد.

ماسك دقيق الذرة

ماسك دقيق الذرة لشد الوجه

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة مسحوق الشوفان

1 ملعقة كبيرة مسحوق القهوة

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير

- ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها بشكل صحيح.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

- ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق تقريباً.

- اشطفيه باستخدام الماء الدافئ.

- استخدمي قناع الوجه هذا مرتين في الأسبوع.

استخدام دقيق الذرة كمقشر لعلاج البشرة الدهنية

يساعد مقشر دقيق الذرة على التحكم بإفرازات البشرة الدهنية، ويساعد في تغذية البشرة وترطيبها وإزلة الجلد الميت والأوساخ والأتربة والحفاظ على صحة البشرة، ونعومتها ونضارتها، إستخدميه مرة في الأسبوع لتحصلي على أفضل نتائج.

طريقة التحضير:

أخلطي ملعقة صغيرة من دقيق الذرة مع ملعقة كبيرة من العسل، بضع قطرات من عصير الليمون الحامض، وملعقتين كبيرتين من الكريمة الكاملة الدسم.

حركي المكونات جيداً حتى تتجانس.

نظفي البشرة والرقبة ثم طقي عليهما القناع بالتساوي.

دلّكي بشرتك لعدّة دقائق بحركات دائرية قبل أن تزيلي القناع بالماء الدافىء.