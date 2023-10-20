جامعة أسيوط تؤكد التزامها الكامل تجاه الأمن القومي المصري وسيادة مصر الإقليمية

أصدرت جامعة أسيوط بيانا عن تضامن الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلاب مع القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية لحماية الأمن القومي والحفاظ على سيادة مصر الإقليمية، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية التي تشهدها الدول المجاورة لمصر.

أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي بأن الجامعة وجميع أعضاء هيئتها والطلاب يدركون أهمية الحالة الراهنة في المنطقة وضرورة الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. يعتبرون الأحداث المؤلمة التي تجتاح الدول المجاورة تهديدًا للأمن القومي المصري والسيادة الإقليمية. ولذلك، فإن الجامعة تؤيد جميع القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية لحماية الأمن والسلامة في مصر.

واكد رئيس جامعة اسيوط بان مصر واحدة من البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي تضع مسؤولية كبيرة على عاتقها في الحفاظ على استقرار المنطقة ومكافحة التهديدات والتحديات التي تواجهها في ظل عدم الاستقرار الإقليمي الذي يعانيه الدول المجاورة. واشار الي مكتسبات نصر أكتوبر 1973 العظيمة وتضحيات الشهداء إلى الروح الوطنية العميقة في حماية البلاد، إلى جانب حماية أراضيها ومصالحها.

تعمل جامعة أسيوط على تعزيز الوعي والتفهم لدى طلابها وأعضاء هيئتها التدريس بأهمية المحافظة على الأمن القومي المصري والمساهمة في الحفاظ على استقرار البلاد في هذه الفترة الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجامعة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الأمن القومي والسيادة الإقليمية، من خلال الدراسات والمشاريع التي تدعم أمن واستقرار مصر.

إن جامعة أسيوط تؤكد على التزامها الكامل تجاه الأمن القومي المصري وتأكيدها على الدور الحيوي والمشاركة الفاعلة لأعضائها وطلابها في حفظ السيادة الإقليمية. تعزز الجامعة الروح القومية وتعمل على ترسيخها في نفوس أفراد المجتمع الجامعي، وتؤكد على أهمية أن تكون مصر دولة مستقلة وقادرة على حماية نفسها ومصالحها في ظل التحديات الإقليمية التي نعيشها حاليًا.

واكد رئيس الجامعة بان الجامعة تؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على السيادة الإقليمية لمصر

كما اشار الدكتور المنشاوي بان جامعة اسيوط تؤيد توجهات السياسة الخارجية المصرية لرئيس الجمهورية بشأن ضرورة وجود حل شامل، وعادل للقضية الفلسطينية؛ بناء على قرارات المنظمات الدولية، والمبادرة العربية؛ لحل تلك القضية، ولذلك بقدر إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، فإننا نرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، وتنازلهم عن حقوقهم الشرعية