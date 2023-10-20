الأهلي بطلًا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك

توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين.

واستضافت صالة مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين مباراة كاس السوبر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة.

وتقدم فريق نادي الزمالك خلال الأشواط الثلاثة الأولى من عمر اللقاء على حساب النادي الأهلي بنتائج جاءت كالتالي : 14/13 - 35/29 - 50/45 على الترتيب.

ولكن في الشوط الرابع، عاد النادي الأهلي في النتيجة وتمكن من التقدم على نادي الزمالك لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 64/60 ويتوج باللقب.