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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي بطلًا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك

الأهلي والزمالك لكرة
الأهلي والزمالك لكرة السلة

توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين.

واستضافت صالة مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين مباراة كاس السوبر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة.

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وتقدم فريق نادي الزمالك خلال الأشواط الثلاثة الأولى من عمر اللقاء على حساب النادي الأهلي بنتائج جاءت كالتالي : 14/13 - 35/29 - 50/45 على الترتيب.

ولكن في الشوط الرابع، عاد النادي الأهلي في النتيجة وتمكن من التقدم على نادي الزمالك لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 64/60 ويتوج باللقب.

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