صفاء أبو السعود تستنكر العدوان على الشعب الفلسطيني.. دموعي لا تتوقف (فيديو)

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن ما يحدث من قتل للأطفال شيء موجع ومدمر للنفس البشرية، معقبة: "لا يوجد دين يجيز قتل الأرواح التي من المفترض ألا تقتل إلا بإذن ربها”،

وأبدت صفاء أبو السعود خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي” مساء اليوم الجمعة، حزنها الشديد على ما يحدث في قطاع غزة، قائلة: “بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف”.

ما يحدث في الشعب الفبسطيني يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن القتال في غزة مستمر على مدار الساعة، وما يحدث في هذا الشعب الباسل، يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل، معقبة: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد، وثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام.

وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استناداً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.