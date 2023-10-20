عاجل
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صفاء أبو السعود تستنكر العدوان على الشعب الفلسطيني.. دموعي لا تتوقف (فيديو)

الفنانة صفاء أبو
الفنانة صفاء أبو السعود

قالت الفنانة صفاء أبو السعود،  إن ما يحدث من قتل للأطفال شيء موجع ومدمر للنفس البشرية، معقبة: "لا يوجد دين  يجيز قتل الأرواح التي من المفترض ألا تقتل إلا بإذن ربها”،

txt

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة

txt

إيران تُشبّه قصف إسرائيل لدور العبادة في غزة بمُمارسات داعش

وأبدت صفاء أبو السعود  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي” مساء اليوم الجمعة، حزنها الشديد على ما يحدث في قطاع غزة، قائلة: “بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف”.

ما يحدث في  الشعب الفبسطيني يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل

وأشارت الفنانة  صفاء أبو السعود، إلى أن القتال في غزة مستمر على مدار الساعة، وما يحدث في هذا الشعب الباسل، يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل، معقبة: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد، وثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام.

وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استناداً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

مواد متعلقة

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة

إيران تُشبّه قصف إسرائيل لدور العبادة في غزة بمُمارسات داعش

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي للتشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة

"صحة القليوبية" تقيم حملة كبري للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة
الجريدة الورقية