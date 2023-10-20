تويوتا ولكزس تعتمدان معيار شحن السيارات الكهربائية من تسلا

بدأت شركات صناعة السيارات واحدًا تلو الآخر في اعتماد معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) الذي تستخدمه شركة Tesla Superchargers أثناء تحركها نحو هدفها المتمثل في استبدال أسطولها بالسيارات الكهربائية.

تويوتا هي أحدث شركة تنضم إلى القائمة المتنامية. أعلنت شركة صناعة السيارات أنها توصلت إلى اتفاق مع Tesla لدمج منافذ NACS في بعض المركبات التي تحمل علامة Toyota بدءًا من عام 2025. وستأتي بعض السيارات الكهربائية تحت علامتها التجارية الفاخرة Lexus مع منافذ الشحن القياسية أيضًا.

ومن خلال استخدام منافذ NACS في سياراتها الكهربائية، تمنح تويوتا عملائها بشكل فعال القدرة على الوصول إلى أكثر من 12000 شاحن تسلا الفائق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وفي حين أن الشركة لن تنفذ المعيار خلال العام المقبل، إلا أن جدوله الزمني يتطابق مع شركات صناعة السيارات المنافسة لها.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم منح العملاء الذين لديهم بالفعل سيارات Toyota وLexus المجهزة بنظام الشحن المشترك (CCS) إمكانية الوصول إلى محولات NACS بدءًا من عام 2025 أيضًا.

كما أعلنت شركة BMW مؤخرًا أنها ستعتمد المعيار لجميع سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وكندا. قبل بضعة أشهر، كشفت جنرال موتورز وفورد أنهما ستجريان التحول بدءًا من عام 2025، لكن سيكون بإمكان المالكين بالفعل الوصول إلى Tesla Superchargers في العام المقبل مع أحد المتبنين. وستتبنى هيونداي الميناء لمركباتها الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2024، وستتبعها المركبات الكهربائية في كندا في عام 2025. وأعلنت شركة هوندا، شركة صناعة السيارات اليابانية الزميلة لتويوتا، عن انتقالها إلى NACS في سبتمبر وخططها لبيع المركبات مع الميناء في غضون عامين. وقت. ومع ذلك، قالت أيضًا إنها تعمل على تطوير محول للسماح لسيارات هوندا قبل عام 2025 بالشحن باستخدام نظام تسلا.